'Caro bollette, subito azioni immediate da parte del Comune e di Hera'

'Purtroppo è noto come il mercato dell'energia stia registrando un trend al rialzo dei prezzi di gas ed energia elettrica che dallo scorso luglio ha assunto livelli record. Diverse sono le cause di quella che è una vera e propria emergenza: l'ascesa dei prezzi delle materie prime dovuta alla ripresa economica su scala globale, le ridotte forniture di gas e, purtroppo, la recrudescenza della guerra in Ucraina con la conseguente riduzione di forniture di gas dalla Russia, senza dimenticare la totale inesistenza di una seria politica energetica da parte dei governi degli ultimi 10 anni'. A intervenire sul caro bollette è Fdi Modena in una conferenza stampa organizzata oggi alla presenza di Michele Barcaiuolo, Ferdinando Pulitanò, Antonio Baldini, Stefano Venturini, Luca Negrini, Lorenzo Rizzo e Luca Negrini.'È offensivo ed umiliante che l’unico sostegno di Hera spa sia stato il consiglio di abbassare elettrodomestici e riscaldamenti.'Il terziario rappresenta un settore importante sia per i modenesi sia per i turisti che scelgono Modena come meta per trascorrere le proprie vacanze. Ci sono interi settori che faticano a continuare con la quotidiana attività; i ristoranti e gli alberghi, già duramente provati da un periodo storico difficile, sono al collasso. Spesso ci si dimentica anche che, la presenza di molti di essi, funge da deterrente al degrado di molte zone della città. Il Comune intervenga a sostegno di chi produce lavoro. Fa sorridere leggere che la soluzione adottata da Hera, che è bene ricordarlo, è una società partecipata dal Comune per 6,4%, sia una serie di rateizzazioni o predisporre uno “sportello di consulenza” per suggerire agli utenti “stili di vita più consapevoli” e minori sprechi. Una risposta insufficiente se non offensiva a chi non si è mai tirato indietro in termini di sacrifici per le proprie attività. Le piccole-medie imprese in Italia sono il motore dell'economia (in Italia occupano l'80% dei lavoratori), non rispondere al grido di aiuto di molte di esse significa creare, in un futuro sempre più vicino, nuova povertà'.