'Caro carburante, il Governo aggiusta il tiro: ma serve tetto massimo'

'Davanti alla indignazione del mondo dell’Autotrasporto (quello reale e non certo quello non rappresentato dalle vecchie associazioni che siedono al Tavolo del Governo) e non solo, il Governo è passato ieri sera con un secondo decreto da un taglio delle accise sui carburanti, da 8,5 centesimi al litro a 25 centesimi. Si tratta di un ravvedimento quasi obbligato ma che ancora non offre garanzie a chi da settimane sta lavorando in perdita o ha deciso di lasciare i propri autocarri nei piazzali. Innanzitutto occorre estendere la misura ben oltre i 30 giorni emergenziali previsti, ma soprattutto è necessario fissare un tetto al prezzo del gasolio alla pompa'. A parlare è la portavoce di Ruote Libere Cinzia Franchini.'Chi ci assicura infatti che davanti a questo ‘sconto’ non si assista a speculazioni che, assorbendo il taglio aumentando i prezzi, lascino comunque il costo sopra i due euro? In fondo questo è quello che avvenuto in questi mesi come ammesso dallo stesso ministro Cingolani. Non solo: che senso ha far partire le riduzioni dal primo aprile lasciando altri 10 giorni di limbo a prezzi invariati. A questo - lo ribadiamo - si somma che ancora oggi non si conoscono i termini economici riguardanti la riduzione delle accise, solo per gli autotrasportatori, annunciati giovedì sera con l'ennesimo deludente accordo sottoscritto dalle associazioni presenti all'Albo e la vice ministra Bellanova'.'Dallo sconto sui pedaggi passando per la formazione, fino ad arrivare all'ennesima revisione di normative già vigenti, il protocollo d'intesa di fatto conferma lo stanziamento di centinaia di migliaia di euro in contributi fruibili attraverso l'intermediazione, costosa per gli autotrasportatori, vantaggiosa per le associazioni - continua Cinzia Franchini -. La domanda essenziale, riferibile alla emergenza del caro gasolio, resta però inevasa: al di là dei tagli generalizzati alla pompa varati dal Governo, a quanto ammonta il taglio pensato ad hoc per gli autotrasportatori? O il taglio annunciato nella giornata di giovedì dalla Bellanova è già stato cassato dal Ministero dell'Economia e rientra nella misura varata ieri sera e uguale per tutti?'