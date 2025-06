'Caro Mezzetti, quindi per te davvero la Russia è come il Terzo Reich?'

'Prendiamo atto della veemente reazione del sindaco Mezzetti e di altri esponenti del Partito Democratico ai manifesti affissi nella giornata di oggi e cogliamo l'occasione per formulare una semplice domanda: é d'accordo il sindaco Mezzetti con le parole del Presidente della Repubblica che qualche mese fa aveva equiparato la Russia al Terzo Reich?' Così il Coordinamento modenese contro la guerra e l'Associazione Kairos replica al sindaco di Modena sui cartelli nei quali si prende le distanze da Mattarella.



'Noi non siamo d'accordo, come tanti altri italiani che lo hanno dimostrato firmando petizioni e scendendo in piazza in tante città italiane, il nostro disaccordo viene dalla Storia del secolo scorso e dai 26 milioni di caduti che l'Unione Sovietica ha avuto proprio nella guerra contro il Terzo Reich. Questi manifesti sono la libera espressione di un disaccordo politico che ribadiamo senza nessuna paura, sempre in attesa di una parola chiara anche del nostro sindaco, a questa domanda semplice ma molto importante' - chiude il Coordinamento e Kairos.