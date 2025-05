Carpi, il video: la protesta col Pd non c'entra nulla. Fdi è fuggita perchè erano le 22.20

Ieri il gruppo Fdi in Consiglio comunale a Carpi, guidato dalla leader e consigliere regionale Annalisa Arletti, ha provato a spiegare la sua fuga dal Consiglio con un 'gesto di protesta' poichè il Consiglio comunale sarebbe 'diventato un’assemblea condominiale di Pd e Avs'.

Eppure, per amor di verità i fatti, come dimostrato dal video sopra, raccontano tutt'altro. Il gruppo meloniano è uscito dall'aula perchè erano le 22.20 e il Consiglio comunale, in base alla convocazione, avrebbe dovuto chiudersi alle 22.30. Questa è stata la motivazione data in Consiglio e che ha portato alla clamorosa uscita in massa dalla Sala mentre il povero consigliere comunale di Forza Italia, alleato di Fdi, Michele De Rosa, presentava la sua mozione. Peraltro la decisione di discutere la mozione nonostante l'orario è stata presa da De Rosa stesso (il proponente) e solo accettata dal presidente del Consiglio comunale. Insomma in questo caso il Pd non c'entra nulla.