Casi covid in giunta, annullata la seduta del Consiglio Comunale di Modena

Urgente: la seduta odierna del Consiglio Comunale è annullata e gli oggetti rinviati a data destinarsi. Una comunicazione arrivata in tarda mattinata ai consiglieri comunali modenesi che oggi avrebbero dovuto partecipare alla seduta pomeridiana del consiglio comunale, nella versione question time del lunedì, ovvero dedicata alla risposta da parte degli assessori e del sindaco a diverse interrogazioni rimaste in sospeso. Tra queste anche una sull'introduzione del Green Pass, in attesa di risposta dall'agosto scorso. Tutto rinviato a data da destinarsi. I contagi covid maturati evidentemente durante le feste natalizie stanno esplodendo. Gli effetti anche all'interno delle istituzioni pubbliche dove l'operatività è già ridotta a seguito delle quarantene obblgate. Contagi che sembrano avere interessato più di un componente della giunta, chiamata a rispondere oggi. Seduta annullata, nonostante la possibilità, garantita già da tempo di svolgerla in modalità a distanza totale o ibrida, ovvero con parte del consiglio in presenza e parte a distanza. Si è decisa la via più prudenziale, senza nessuno in aula.

Contestualmente è stato annullato anche l'appuntamento on-line previsto per oggi con l'Assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi ed i residenti sull'area ex Fonderie Corni