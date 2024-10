Caso Hera Luce, a Modena si va verso gara per l'illuminazione pubblica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono i principali criteri proposti dall’Amministrazione comunale per definire la gara per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici a Modena da pubblicare nei prossimi mesi, dopo che i giudici amministrativi lo scorso anno hanno annullato le delibere del Consiglio comunale che, assegnando a Hera luce srl i progetti di qualificazione energetica, consideravano il contratto in continuità con l’affidamento originario attribuito a Meta spa nel 1997 per trent’anni, quindi fino al 31 dicembre 2027.

Il provvedimento con le linee d’indirizzo della procedura di evidenza pubblica è stato illustrato nella seduta di giovedì 17 ottobre delle commissioni consiliari Seta e Risorse, con l’intervento dell’assessore ai Rapporti con le partecipate Paolo Zanca, in vista del Consiglio comunale di lunedì 28 ottobre. Un’altra seduta delle commissioni è già programmata per la prossima settimana.

La delibera prevede la gestione complessiva del servizio con reti, impianti e altre dotazioni di proprietà comunale la cui consistenza, nel frattempo, è stata definita grazie ad alcune consulenze tecniche: per l’illuminazione pubblica si tratta di 493 quadri, 28.590 sostegni e 32.500 apparecchi; per i semafori si tratta di 6.824 ottiche semaforiche e 140 armadi regolatori. Grazie ai progetti sviluppati negli anni scorsi, il 92 per cento della rete dell’illuminazione pubblica è già dotata del sistema a Led.



È in corso anche, ma la questione non rientra nella delibera in discussione che si limita a definire le linee d’indirizzo della gara pubblica, la valutazione del rimborso dovuto a Hera luce srl per gli investimenti effettuati in questi anni. Il Comune ha affidato l’incarico di advisor a Nomisma spa.

I giudici amministrativi con sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna in gennaio 2023, confermata in luglio dello scorso anno dal Consiglio di Stato, hanno accolto il ricorso di Edison Next Government srl e City Green Light srl annullando le delibere del Consiglio comunale, e gli atti conseguenti, che nel 2014 e poi nel 2022 avevano dato il via libera agli specifici contratti di servizio con Hera luce srl, nell’ambito dell’affidamento generale. Per i giudici, che hanno accolto la tesi dei ricorrenti, si sarebbe trattato invece di proroghe di un affidamento già scaduto rendendo quindi necessaria la gara pubblica.

Nel marzo di quest’anno il Tar, su richiesta di Edison Next Government srl, ha preso in esame l’ottemperanza della sentenza e la complessa procedura avviata dal Comune per indire, appunto, una gara pubblica con la quale affidare il servizio non ravvisando “un’inerzia da parte dell’Amministrazione comunale”.

Nell’ordinanza il Tar riepiloga le iniziative svolte dal Comune e, valutati gli impegni assunti, invita l’Amministrazione comunale a presentare una relazione entro ottobre sullo stato del procedimento “per verificare il rispetto dei termini indicati”, rinviando la trattazione del ricorso al mese successivo.

Tra gli impegni del Comune c’è quello della stima del valore della rete d’illuminazione pubblica e l’adozione della delibera consiliare relativa agli indirizzi per il nuovo affidamento entro ottobre, così da poter procedere alla pubblicazione degli atti di gara tra fine 2024 e primi mesi del 2025.