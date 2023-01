Caso Holostem, impegno condiviso per salvare la cura dei bimbi farfalla'

'La Lega di Modena segue con trepidazione il caso Holostem dopo la liquidazione del 65% delle azioni rimesse sul mercato dalla Holding del gruppo Chiesi e l’accorato impegno del prof. De Luca affinchè 30 anni di ricerca e cure salvavita per bambini e il lavoro del centro modenese, non venga perso solo per motivi economici.Condivide l’appoggio espresso dal Ministro dell’Università, on. Bernini al Centro Staminali modenese e confida che una positiva soluzione possa uscire dal prossimo incontro con Enea - Tech, interessata al possibile subentro per le quote private non più a disposizione.Nel frattempo anche per invogliare eventualmente investimenti pubblici e privati sarebbe utile che venisse divulgato dagli interessati anche qualche dato economico dei costi di gestione e dei ricavi del Centro, il valore del 65% delle azioni, il numero e lo stato di salute dei bambini farfalla trattati o sotto trattamento ad oggi e se i ricercatori dello spin off universitario Holostem, nato nel 2008, abbiano anche individuato altri promettenti campi di ricerca medica applicata da trasferire ai pazienti.La Lega è convinta che una più approfondita informazione possa essere più convincente e di aiuto nel momento in cui si cerca di salvare l’attività di un Centro di eccellenza e di trenta ricercatori, che in questi anni vi hanno operato con dedizione ed entusiasmo. L’abbandono di un settore innovativo come quello delle staminali rappresenterebbe una sconfitta non solo per l’Università, ma per l’intera Città, in quanto anche la sanità modenese, già in evidente forte declino, ne risentirebbe notevolmente'Caterina Bedostri - Segretario Lega Modena