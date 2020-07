Caso Patriarca-Corti, a un anno di distanza esponente Pd accusa Gasparri

E' passato un anno dalla storica staffetta in Senato tra i modenesi Edoardo Patriarca (Pd) e Stefano Corti (Lega). Una staffetta maturata dal riconteggio delle schede erroneamente assegnate all'esponente Dem. Oggi Patriarca, che è anche portavoce del Festival della Migrazione , in un post pubblico su Facebook ricorda la sua decandenza da senatore paragonandola con un caso analogo - ma finito diversamente - riguardante un deputato M5S.Ebbene, da notare tra i commenti pubblici, quello di. Un commento che è doveroso riportare perchè in questo caso Melotti parla come ex 'presidente di seggio a Modena' e lancia una accusa gravissima alle istituzioni.'Io sono presidente di seggio a Modena e so con quale rigore noi agiamo, soprattutto nel dare un giudizio di nullità o attribuire un voto incerto - scrive Melotti - Anche perché, rispetto a quanto accadeva decenni fa, ci sono indicazioni in proposito molto esaustive fornite dal Ministero dell'interno. Per cui a me suonò assolutamente inverosimile che centinaia di schede inizialmente giudicate nulle siano invece state attribuite dalla giunta parlamentare per le elezioni. Ho il forte sospetto che il presidente Gasparri (non un giurista ma un politico di carriera cui non difetta il pelo sullo stomaco) e i membri della commissione abbiano agito non guidati da ricerca di correttezza ma dall'obiettivo di fare risultare un determinato esito, con ogni probabilità disattendendo le stesse indicazioni ministeriali e la giurisprudenza in materia. E altrettanto grave è che l'unica componente del Partito Democratico in giunta abbia approvato la relazione. Ho anche il sospetto che se tu avessi avuto un orientamento congressuale diverso saresti ancora in carica'.