Caso Ruini: la Lega fa quadrato, l'assessore rimane in carica, per ora

La richiesta di dimissioni, o quantomeno di ritiro della delega all'istruzione, all'assessore comunale a Sassuolo Corrado Ruini, accusato di volere diffondere tesi no vax nelle scuole, attraverso un progetto da 10.000 euro oggetto di una delibera di giunta, rimane, per ora, sul tavolo, almeno fino a dopo le feste. Fatto sta che la possibilità che venga presa in considerazione da parte del sindaco si fa sempre più remota.

La riunione delle forze politiche di maggioranza e di governo del Comune, convocata ieri sera a Sassuolo sul caso generato dalle parole dell'assessore all'istruzione pronunciate in risposta ad una interrogazione consigliare del PD sul 'progetto da portare nelle scuole di analisi critica della realtà attuale e sul condizionamento dei media', si è conclusa con una fumata grigia. Tutto congelato. La Lega fa quadrato intorno all'assessoree e rinvia tutto a data da destinarsi.





O meglio, sicuramente dopo la discussione sul bilancio, il 20 dicembre, anche alla luce del fatto che Ruini è anche assessore al bilancio. Per poi spostarsi oltre, dopo Natale, quando l'atmosfera festiva abbasserà, se non farà svanire, l'attenzione ed il clamore sul fatto.Tempo magari utile, da qui a Natale, anche a sindaco e giunta per passare dalla difesa dagli attacchi e dalle accuse di essere una giunta che strizza l'occhio a lezioni no-vax nelle scuole, agli attacchi a difesa se non direttamente delle parole di Ruini, quantomeno della delibera di giunta che ha lanciato il progetto. Perché il nodo sta proprio qui. Se da un lato, presa alla lettera, la delibera di giunta che ha dato il via libera al progetto ed il progetto stesso (riportati integralmente sotto), esprimono genericamente, senza riferimenti espliciti, l'indirizzo di un iniziativa che dovrebbe concretizzarsi, in secondo momento, nel merito, attraverso un avviso pubblico aperto ad associazioni operanti nel settore scolastico, ed il successivo filtro delle scuole (come ogni progetto inserito nel Piano dell'offerta formativa), sono le parole dell'assessore Ruini in consiglio comunale, in risposta a chi dai banchi dell'opposizione chiedeva chiarezza sul progetto, ad essere più difficili da giustificare e da difendere politicamente per la giunta. Il richiamo all'illegittimità costituzionale di alcuni atti del governo rispetto alla quale bisognerebbe sviluppare un atteggiamento critico e alternativo all'interno delle scuole rappresentano aspetti delicati e politicamente rischiosi se pronunciati da un rappresentante istituzionale, con incarichi di governo. Dichiarazioni e parole sulle quale diverse anime della maggioranza stessa avrebbero richiesti chiarimenti.Parole che avrebbero fornito su un piatto d'argento un assist all'opposizione che con l'interrogazione cercava conferme all'impostazione cosiddetta no-vax alla base dell'iniziativa. Conferme che a detta del PD sarebbero pienamente arrivate. Non a caso, nella replica, il consigliere interrogante PD Maria Savigni, già assessore all'istruzione, dichiarò che con le sue parole l'Assessore Ruini aveva mostrato l'impostazione e l'anima no-vax alla base dell'iniziativa. Chiarendo quel contenuto, quell'impostazione e quell'obiettivo che si poteva supporre ma non dimostrare, leggendo la delibera di giunta. Accusa respinta dal sindaco. 'Nessuna iniziativa no vax nelle scuole da parte dell'amministrazione' - ha affermato.Fatto sta che sarebbero le parole usate dall'assessore per spieare la delibera ed il progetto più che la delibera ed il progetto stesso a fornire la miccia per fare esplodere il caso politico. Elementi specifici che, come detto, non sono contenuti nella delibera di indirizzo della giunta e tantomeno nel progetto, almeno in forma così esplicita come quella emersa nelle parole dell'assessore. Parole rispetto alle quali la stessa maggioranza avrebbe chiesto all'assessore quel chiarimento che, a quanto appreso, non sarebbe arrivato. Almeno ieri sera. Fatto sta che senza quel chiarimento, che potrebbe portare anche ad una richiesta di ritiro dell'atto stesso, l'ipotesi di richiedere un passo indietro da parte dell'assessore rimarrebbe concreta.Di seguito, per una valutazione diretta dei documenti citati (Delibera di giunta sul progetto e progetto), rimandiamo al loro testo integralealunni scuole secondarie di 2° grado di SassuoloObiettivi/contenuti:- pensiero critico e sull’analisi della realtà presente in rapporto alla capacità di influenzare e dirigeredei media.Tra gli obiettivi:- fornire agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado alcuni strumenti utili al pensiero criticoed all'analisi della realtà presente in rapporto alla capacità di influenzare e di dirigere dei media ;- analisi di tipo antropologico e filosofico, per un approccio al reale con il focus sulla capacità dielaborare pensieri e convinzioni che sono indispensabili componenti della crescita individuale di ognistudente e per offrire la possibilità di uno sguardo capace di abbracciare la complessità delle diversesfide che il presente pone al centro della vita di tutti noi.ciclo di conferenze o realizzazione di laboratori audio-visivi: gli incontri, e gli eventuali successiviapprofondimenti laboratoriali, saranno realizzati da esperti autorevoli e qualificati, capaci di aiutare iragazzi nel percorso di costruzione della propria capacità individuale di valutazione: offriranno infattiun insieme di approcci e strumenti capaci di analizzare e valutare tutti i diversi aspetti di una realtàsempre più interconnessa e complicata da capire in tutte le sue diverse sfaccettature.I relatori e gli argomenti specifici saranno individuati ad esito di un processo ampio e condiviso con tutti i soggetti della comunità educante del territorio (associazioni locali di insegnanti, genitori e studenti) disponibili alla costruzione del progetto.avviso pubblico di manifestazione di interesse destinato ad Associazione del Terzo settore concomprovata esperienza, di almeno 3 anni, nel settore socio-educativo.a.s. 2021/2022contributo massimo di euro 10.000,00Considerato che in data 28/05/1994 è entrato in vigore il Regolamento per laconcessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati,approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°.52 del 19/04/1994, chedisciplina la concessione e l'erogazione dei contributi nei settori di intervento elencatidall'art. 10, comma 1, del regolamento stesso e nello specifico: assistenza e sicurezzasociale, attività sportive e ricreative del tempo libero, attività per la tutela dei valorimonumentali, storici e tradizionali, attività scolastiche, formative ed educative, attivitàculturali, sviluppo economico, tutela dei valori ambientali;visto altresì l’art. 11 comma 1 del medesimo regolamento che prevede:“ La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonchél’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta,dall’Amministrazione, a favore: ……c) di enti privati, associazioni, società sportive,Fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, nonchédi private associazioni non riconosciute, comitati, ordini, ed altre forme associativesenza fine di lucro: - che esercitano prevalentemente la loro attività in favore dellapopolazione del Comune; - che effettuano iniziative o svolgono attività a vantaggiodella popolazione del Comune ; …” ;vista, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 14.4.98, avente adoggetto 'Approvazione criteri e modalità per la concessione di contributi e/o beneficieconomici ad enti pubblici aventi finalità educative, formative, scolastiche - Art. 24 delRegolamento approvato con deliberazione consiliare n.52/94', e in particolare l'allegatoprovvedimento attuativo, che stabilisce, a proposito della concessione di contributi e/obenefici economici alle scuole a sostegno di progetti: '... la Giunta Comunale procedealla individuazione di specifici criteri e modalità …per l’a.s. di riferimento. L'impegno dispesa è assunto con Determinazione Dirigenziale, nell'ambito delle dotazionipreventivamente stanziate in bilancio, specificatamente destinate a tali finalità.';visto il DLgs n. 117/ 2017 “Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” , ed in particolare l’art. 101, commi 2 e 3che stabiliscono:“ 2. Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano adapplicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti neiRegistri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale eImprese sociali…;3. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dalpresente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intendesoddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso laloro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”;vista la L.R. 34/2002, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per lavalorizzazione delle associazioni di promozione sociale” che impone all’art.4 l’iscrizione-3-al registro provinciale ai soggetti che intendono accedere alle diverse forme disostegno, quali i contributi;atteso che gli eventuali contributi finanziari a carico del bilancio comunale sonoerogabili solo alle associazioni operanti sul territorio regolarmente iscritte al registroistituito sulla base della sopra citata Legge Regionale;richiamato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021-2023,approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2020, che a pagina90, relativamente ai SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE prevede, tra l’altro:“Qualificazione Scolastica: - proseguiranno i progetti di qualificazione/integrazionerivolti agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondogrado”;visto il progetto di qualificazione scolastica di educazione all’analisi critica dell’attualità,che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, cheprevede la realizzazione per l’a.s. 2021/2022 di conferenze e/o laboratori destinati aglialunni delle scuole secondarie di 2° grado di Sassuolo che prevede tra l’altro uncontributo massimo di euro 10.000,00;ritenuto il progetto di qualificazione scolastica di educazione all’analisi criticadell’attualità, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,date le considerazioni sopra riportate, meritevole di approvazione;di darsi atto che, per la realizzazione del progetto sopra menzionato, dovrà esserepubblicato specifico avviso per manifestazione di interesse, rivolto alle associazioni dipromozione sociale e alle organizzazioni del terzo Settore, regolarmente iscritte nelRegistro delle ASP o OdV, per l'assegnazione di contributi economici, per l’ammontarecomplessivo massimo di euro 10.000,00;richiamato il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato in GU n. 80 del 05.04.2013) ed inparticolare l’art. 26 relativo alla pubblicazione dei provvedimenti che dispongonoconcessioni ed attribuzioni di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solarenella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito internet del Comune;richiamate rispettivamente:- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21.12.2020, con la quale è statoapprovato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2020, con la quale è statoapprovato il Bilancio di previsione 2021/2023, con i relativi allegati e ss.mm.ii;- la deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 23.12.2020, con la qualel’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 esulla base del bilancio di previsione 2021/2023, ha approvato il Piano Esecutivo diGestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioninecessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e ss.mm.ii.;- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 26 del 26/4/2021 con la quale è statoapprovato il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2020;visto il parere favorevole del Direttore del Settore I Servizi per la Persona, GiuseppinaMazzarella, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, delD.Lgs.267/2000 e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis,comma 1, del D.Lgs.267/2000;considerato che il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazioneeconomico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente il Direttore responsabile del Settore III“Programmazione finanziaria e controllo partecipate”, Claudio Temperanza, esprime il-4-parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DecretoLegislativo 18/8/2000 n. 267;all'unanimità dei voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge;DELIBERA1) di approvare, quale atto di indirizzo, per le motivazioni espresse in premessa, quiintegralmente richiamate e trasfuse, e in esecuzione del Regolamento per laconcessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati,ed in particolare dell'art. 23, comma 3, nell’ambito delle risorse, disponibili inbilancio per l'anno 2021, destinate al sostegno delle attività scolastiche, formativeed educative organizzate dalle istituzioni scolastiche, enti pubblici, privati eassociazioni non a scopo di lucro, la realizzazione dei seguenti progetti diqualificazione scolastica:- la realizzazione per l’a.s. 2021/2022 di conferenze e/o laboratori destinati aglialunni delle scuole secondarie di 2° grado di Sassuolo di educazione all’analisicritica dell’attualità, per un contributo complessivo massimo di euro10.000,00,come da progetto che si allega al presente atto quale parteintegrante e sostanziale;- la pubblicazione di specifico avviso per manifestazione di interesse, rivolto alleassociazioni di promozione sociale e alle organizzazioni del terzo settore diambito educativo-formativo-culturale, regolarmente iscritte nel Registroregionale delle ASP o OdV, per l'assegnazione di contributi economici perl’ammontare complessivo massimo di euro 10.000,00;2) di dare atto che con il presente provvedimento vengono individuati gli obiettivi e lelinee generali dell’iniziativa di che trattasi, fatta salva la competenza e laresponsabilità esclusiva del dirigente all’assunzione dell’impegno di spesa eall’approvazione dello schema di avviso pubblico per la manifestazione di interessedi cui al punto 1) del presente dispositivo;3) di dare atto che la spesa di euro 10.000,00, di cui al presente atto, troveràadeguata copertura finanziaria sulla voce di bilancio 4071.04.04 ( trasferimenti –progetti di qualificazione scolastica) dell’esercizio finanziario 2021 per euro10.000,00;4) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle finalitàdeterminate dal Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti ebenefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazionedel Consiglio Comunale 52/94, con riferimento nella specie all’art. 24, comma 2.,lettera e) e comma 3., 2^ alinea;5) di disporre che si procederà alla pubblicazione del provvedimento dirigenzialederivante dall’adozione della presente deliberazione, nella sezioneAmministrazione trasparente del sito internet del Comune ai sensi dell’art. 26 e 27del D.Lgs 14.3.2013 n. 33;6) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmenteall’affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell’art. 125, del Decreto Legislativo18/8/2000, n. 267;ed inoltre, con ulteriore unanime separata votazione resa nei modi di legge-5-7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.*********************