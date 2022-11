'Caso Soumahoro, ora Comune di Fiorano cancelli incontro coi giovani'

'Mentre si moltiplicano le segnalazioni e le accuse nei confronti dei famigliari dell'onorevole Aboubakar Soumahoro, il Comune di Fiorano, nell'ambito di un progetto distrettuale, pensa di invitarlo ad un incontro per parlare di etica e legalità'. A segnalare il fatto è il consigliere regionale di Fdi Luca Cuoghi.'L'etica del cibo' è infatti il titolo dell'incontro organizzato da GenerAzione Legale in programma la prossima settimana a Casa Corsini che avrà come relatore l'onorevole i cui familiari sono finiti al centro delle cronache per una serie di segnalazioni su presunte scorrettezze ai danni di molti lavoratori.'Mentre auspichiamo che l'esponente della sinistra abbia spiegazioni da dare per questa valanga di accuse, non sfugge che questo posizionamento su altari troppo in fretta imbanditi sia un tentativo per toglierlo dal fuoco incrociato che gli si sta riversando contro. Il Comune di Fiorano sospenda prudenzialmente l'evento, ed attenda momenti migliori - chiede il consigliere regionale - in quanto non è opportuno presentare ai giovani modelli della cui reputazione non si può essere completamente certi. L'evento, previsto a Fiorano, è infatti patrocinato dall'Unione dei comuni del distretto ceramico, che partecipa sul volantino col proprio simbolo e con quello dei comuni di Sassuolo, Formigine e Maranello'.