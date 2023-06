Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’iniziativa nasce da un gruppo di cattolici, attivi nella politica locale in diverse formazioni di centro destra e civiche al fine di riflettere sui temi che interessano la città, di lavorare su soluzioni e prospettive anche in preparazione delle prossime elezioni amministrative avendo come riferimento ed elemento di unione, seppure nelle differenti scelte di schieramento politico e di impegno nella società civile, la Dottrina Sociale della Chiesa.Dopo la giornata introduttiva tenutasi a gennaio e che ha visto come relatore Don Giuliano Gazzetti, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, l’incontro tenutosi in febbraio sul tema della tratta di donne, uomini e bambini e sulle vie per la loro liberazione, a cura di Nicola Pirani della Comunità Papa Giovanni XXIII, la relazione di Marco Rubbiani sul tema “L’Ambiente: un bene che ci è affidato”, l’incontro di aprile sul tema del carcere nella città a cura di Padre Marcello Mattè e Padre Luca Rosina, e quello di maggio con Massimiliano Morini sul tema “Per essere cittadini liberi, onesti e responsabili”, è ora il momento di parlare di politiche familiari.Ad introdurre i partecipanti all’argomento “Una società a misura di famiglia” sarà Alfredo Caltabiano, Presidente dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, già Presidente del Forum delle associazioni familiari dell’Emilia Romagna.L’incontro si terrà sabato 10 giugno, dalle 15.30 alle 17 presso Palazzo Europa, Via Emilia Ovest, 101 Sala Mengozzi.