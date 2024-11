'Cau e liste d'attesa infinite: fallimento modello sanità in Emilia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In provincia di Modena il 22% delle prestazioni non rispetta i tempi medi di attesa: risonanze magnetiche, colonscopie, visite gastroenterologiche... I ritardi sono inaccettabili tanto che Modena risulta la provincia con i dati peggiori dell’Emilia-Romagna, tristemente davanti a Ferrara e Parma: una realtà che ha portato di recente anche a una serie di controlli da parte dei Nas. Davanti a tutto questo la strategia della giunta regionale uscente è sempre la stessa, scaricare le colpe sul Governo. Anche qui però, come nel caso del dissesto idrogeologico, bastano pochi dati per smontare una tesi volta unicamente allo scaricabarile: il governo Meloni ha finanziato il Fondo Sanità nazionale di 128 miliardi e 869 milioni di euro nel 2023, di 134 miliardi per il 2024 e di 135 miliardi e 400 mila euro di 2025. A livello locale queste cifre si traducono in un incremento del 3,9% del finanziamento da parte del governo alla Regione Emilia Romagna sul 2024 rispetto al 2023. Davanti a questi numeri le responsabilità di chi è chiamato a livello regionale ad amministrare le risorse non possono essere nascoste'.