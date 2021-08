Centrodestra Bologna, il candidato copia lo slogan Dai mò a Muzzarelli

Talmente avversari del Pd... da copiare pari pari lo slogan Pd. Accade a Bologna, dove il candidato del centrodestra unito Fabio Battistini ha pensato bene di usare per la sua campagna elettorale esattamente lo slogan usato due anni fa in campagna elettorale dall'attuale sindaco di Modena Muzzarelli, allora candidato Pd. 'Dai Mò' affermava il volto di Muzzarelli che campeggiava su cartelli elettorali e banner social. 'Dai Mò' afferma Battistini usando addirittura una grafica e un carattere del tutto simile. A onor del vero lo slogan per Bologna al massimo avrebbe dovuto essere 'Dai Bo', ma evidentemente quando si copia si copia e basta. Insomma, Dai Mo col centrodestra e pazienza se siamo a Bologna.

