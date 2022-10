Barcaiuolo: 'Centrodestra compatto, avremo governo in tempi record'

'Fratelli d'Italia ed il centrodestra sono pronti a governare onorando l'esito delle urne e il voto degli italiani. Al netto delle discussioni fatte in questi giorni all'interno del centrodestra, sono convinto che la lista dei ministri sarà pronta subito dopo il ricevimento dell'incarico per formare il nuovo governo. Ciò rappresenta la cartina al tornasole tornasole della compatezza e della condivisione degli obiettivi nel centro destra e quello di centrodestra sarà il governo insediato nel minor tempo possibile dopo le elezioni'.che incontriamo di ritorno a Modena, nella sede modenese del partito in via Prampolini dove poche ore dopo ignoti romperanno la targa con il simbolo del partito, è il neoeletto senatore nel collegio modenese. Già Consigliere regionale e Coordinatore del partito in Emilia-Romagna riferisce di non avere nemmeno fatto in tempo a festeggiare il risultato elettorale e l'elezione che a Modena ha visto il salto a Roma anche della neo deputata Daniela Dondi. Ritmi della politica, dei necessari passaggi istituzionali, apparentemente lenti ma serrati e, in questa fase storica, da accellerare il più possibile. E, su tutto, la consapevolezza di fare parte di una maggioranza a sostegno di un governo chiamato a guidare l'Italia in uno dei periodi più complicati della storia republicana, causa crisi energetica. 'E' il fronte sul quale da subito bisognerà mettersi al lavoro'.