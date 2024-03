Centrosinistra a San Felice, Silvestri si ripresenta candidato sindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ieri sera l'assemblea del gruppo politico di RigeneriAmo San Felice ha espresso in modo unanime il proprio parere favorevole alla disponibilità di Alberto Silvestri a candidarsi alla carica di sindaco di San Felice sul Panaro in occasione delle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno' - fa sapere il gruppo civico di centrosinistra.'In base agli esiti delle consultazioni e ai risultati emersi dal sondaggio che abbiamo sottoposto ai cittadini di San Felice, abbiamo ritenuto che la competenza amministrativa di Alberto, unitamente alla sua capacità di costruire una squadra nuova, composta da donne e uomini competenti e credibili, sia la migliore sintesi possibile per costruire un progetto politico di lungo termine, che guardi al futuro della nostra comunità'.

'Desidero ringraziare di cuore tutti i gruppi di lavoro di RigeneriAmo San Felice per l'importante lavoro svolto in quest'ultimo anno e per la fiducia accordata. Fattori che mi hanno spinto ad accettare, con spirito di servizio, questa nuova sfida, con la convinzione di poter mettere a disposizione della nostra comunità esperienza, competenza, autorevolezza e capacità progettuale - fa sapere Silvestri -. Da questi elementi, necessari ad affrontare e vincere le sfide che attendono la nostra comunità, vogliamo rilanciare al meglio San Felice, coinvolgendo tutti coloro che vorranno dare il loro contributo. Una delle nostre priorità è far ripartire la ricostruzione del centro storico, con l’intento di creare nuove opportunità per rivitalizzare il nostro associazionismo e sostenere le attività produttive presenti, vere e proprie eccellenze di San Felice'.