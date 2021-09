Cesena, la commovente lettera della maestra che dice no al Green Pass

E' successo in una scuola a Valle del Savio, vicino a Mercato Saraceno, in provincia di Cesena. Una maestra ha inviato nella chat della scuola una commovente lettera di 'arrivederci' ai suoi alunni nella quale ha annunciato la sua decisione di non sottoporsi all'obbligo del Green Pass, rinunciando così a svolgere la professione.La commovente lettera, riportata dal Corriere di Romagna, inizia con le parole 'cari bambini'.'Finché le disposizioni attuali non saranno modificate, io resterò fuori dalla scuola perché non presenterò nessuna certificazione per entrare e poter lavorare. Se accettassi questo sistema non riuscirei più a guardarvi negli occhi e non avrei più nulla da insegnarvi perché avrei perso la mia libertà e la mia dignità. Per spiegarvi ciò che sto vivendo faccio un paragone con la storia di 'Ribelle', che voi conoscete bene. Mi riconosco in questa lumaca che si allontana dall'abitudinario Paese del Dente di Leone dove farsi domande e pensarla in modo diverso è diventato motivo di esclusione e discriminazione. Mi auguro che questa lontananza duri il meno possibile. E' una scelta sofferta e ho tanta nostalgia di voi, del sano assembramento dei vostri corpi e delle vostre intelligenze. Intanto vi abbraccio uno ad uno esortandovi a dare il massimo di voi stessi'.