Cessione di Aimag a Hera, a Cavezzo il sindaco Fdi pronto allo strappo: schiaffo ai colleghi di Mirandola

Approda questa sera in Consiglio comunale a Cavezzo la delibera per la cessione del controllo esclusivo di Aimag ad Hera. Dopo il voto favorevole di tutte le maggioranze della Bassa (indipendentemente dal colore politico) e il voto contrario delle minoranze (sempre indipendentemente dal coloro politico), a Cavezzo la giunta guidata dal sindaco Fdi Stefano Venturini si appresta a dare il via libera a un clamoroso strappo.

Coerentemente con quanto promesso in campagna elettorale, Venturini avrebbe infatti deciso di dare indicazione di voto contraria all'operazione di svendita di Aimag. Si tratterebbe dell'unico sindaco di centrodestra a mantenere l'impegno a dire no alla privatizzazione di Aimag: un segnale politico devastante soprattutto per Mirandola, dove i colleghi di Fdi insieme agli alleati forzisti e leghisti, hanno dato l'ok con l'imprimatur del sindaco Budri.

Si voto stasera, con inizio della seduta alle 20.45, se le anticipazioni della vigilia sono esatte e se non ci sarà nessuna clamorosa conversione sulla via di Hera, Cavezzo darà una lezione di coerenza all'intera provincia.

g.leo.