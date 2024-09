Chiosco piazza Matteotti, in 6 mesi dieci interventi di Polizia locale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Non è possibile sapere con esattezza quanti cittadini si sono complessivamente rivolti al presidio, in quanto non viene tenuto un brogliaccio di tutti gli accessi e di tutte quelle richieste che rivestono carattere di informazione/indicazione.

Sono invece registrate le richieste sfociate in attività di Polizia locale: dallo scorso dicembre a giugno di quest’anno in una decina di casi le richieste dei cittadini hanno dato luogo a specifiche attività di Polizia locale, di cui sette attività di Polizia giudiziaria. Tra queste ci sono interventi per una rissa, per un minore che si era perso e che è stato riaffidato ai genitori, per attivare l’accoglienza per un minore straniero non accompagnato, per una persona in stato di alterazione alcolica divenuta aggressiva e per un tentato scippo, mentre il pulsante di Sos è stato utilizzato un paio di volte, per errore e per una richiesta di informazioni' - ha fatto sapere l'assessore.



In replica, il capogruppo di Fdi Luca Negrini ha affermato che il presidio di piazza Matteotti 'funziona benissimo come punto informativo ma non come presidio di sicurezza attivo, come dimostrano anche i numeri citati nella risposta. Comprare l’edicola e aprire il presidio prima ancora di terminare la ristrutturazione – ha proseguito – è stata solo una mossa elettorale, ma quel presidio non funziona. Lo diciamo dall’inizio e ci danno ragione i numeri e i cittadini e commercianti della zona. Chiederemo che venga trasformato in punto informativo per liberare le forze di Polizia locale da una mansione che porta la sicurezza su un versante solo ideologico'.