Chiusura ponte sulla Nuova Estense, l'Ausl attiva un'ambulanza in più

A seguito della chiusura del Ponte Rio Torto sulla Nuova Estense disposta da Anas lo scorso venerdì 28 febbraio, l’Ausl di Modena ha avviato un monitoraggio sulla viabilità alternativa e i tempi dei trasporti sanitari da e per l’Ospedale di Pavullo. 'Ad oggi non hanno evidenziato criticità o situazioni emergenziali - fa sapere l'Ausl -. In particolare, in seguito ad un confronto tra Direzione aziendale, i professionisti sanitari della struttura ospedaliera e il servizio di Emergenza territoriale del 118, sono state introdotte delle soluzioni, già operative, che considerano l’aumento dei tempi di percorrenza, che potrebbero determinarsi a causa delle modifiche alla viabilità: attivazione di un’ambulanza aggiuntiva in sosta a Pavullo, dalle ore 8 alle ore 20, per i trasporti secondari (da ospedale a ospedale, ecc); potenziamento dell’utilizzo dell’elisoccorso di Pavullo in caso di trasferimenti di pazienti critici in alternativa al trasporto via terra. L’Ausl di Modena continuerà a verificare costantemente il quadro generale dei trasporti sanitari e dei relativi tempi di percorrenza, con la possibilità di rivedere e incrementare le soluzioni a disposizione in caso di necessità'.