Classifica criminalità Sole 24 ore, Giacobazzi (FI): 'Serve un patto per Modena città insicura'

'Il sindaco di fronte a questi pessimi dati preferisce buttare la palla in tribuna accusando lo Stato e parlando del ruolo del comune in termini di welfare'

'I dati dell'indagine del Sole 24 Ore sulla criminalità confermano che Modena e la sua provincia sono tra le peggiori d'Italia. E preoccupa ancora di più il fatto che il 17esimo posto è dato da elementi di criticità come furti, al dodicesimo posto, e reati di strada che colpiscono direttamente i cittadini comuni. Modena continua a non migliorare, nonostante un impegno straordinario e costante delle forze di Polizia'. A parlare è Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia Modena, coordinatore provinciale.

'Prendiamo atto che il sindaco di fronte a questi pessimi dati preferisce buttare la palla in tribuna accusando lo Stato e parlando del ruolo del comune in termini soprattutto sociali e di welfare, ma tralasciando completamente il tema della immigrazione, per noi determinante. Purtroppo la criminalità di chi punta un coltello alla gola, violenta, aggredisce, scippa o spaccia e rapina non si combatte con l'aumento dei finanziamenti delle politiche sociali. I dati confermano che Modena è insicura. Forse la revisione del Patto per Modena città sicura dovrebbe partire da qui' - chiude Giacobazzi.

