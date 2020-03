Coldiretti: mercati contadini e punti vendita aziendali aperti

La Coldiretti informa che nel pieno rispetto dei decreti ministeriali e delle norme sanitarie le attività dei Mercati di Campagna Amica di Modena (giovedì pomeriggio al Parco della Resistenza-via Morane; domenica mattina in Largo San Francesco e il mercoledì pomeriggio ai Torrazzi), così come i punti vendita aziendali sono aperti ed in funzione con regolamentazione dell’accesso e rispetto della distanza minima di 1 metro per assicurare ai cittadini prodotti freschi e trasformati, direttamente dai campi dei produttori.

Per conoscere l’elenco dei punti vendita di Campagna Amica visita il sito www.campagnamica.it