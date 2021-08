Comunali Bologna, le Sardine tolgono la maschera: Santori candidato Pd

Le Sardine trovano posto nelle liste del Pd a Bologna per le prossime amministrative. Sarà il leader Mattia Santori a correre nelle fila dei dem e il timbro ufficiale da parte del segretario provinciale del Pd, Luigi Tosiani, arriverà martedì prossimo, 24 agosto.Santori e Tosiani hanno infatti convocato una conferenza stampa alle 11 a L’Altro Spazio di via del Pratello, per annunciare appunto “la candidatura alle elezioni amministrative di Bologna di Mattia Santori”. La Sardina e il segretario dem “illustreranno gli esiti del percorso condotto insieme in vista delle prossime elezioni amministrative”.Insomma le Sardine, movimento spacciato come spontaneo e lontano dai partiti, ma decisivo nella vittoria alle Regionali di Bonaccini in chiave anti-centrodestra, tolgono la maschera e si candidano direttamente col Pd.