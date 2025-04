Comune di Modena, bandiere a mezz'asta per la morte del Papa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Bandiere a mezz'asta sul palazzo Comunale, al comando della Polizia locale e nelle sedi comunali decentrate, in segno di lutto per la morte di Papa Francesco.

Il suono delle campane della torre Ghirlandina e della campana del palazzo del Comune, previsto per le 11 di martedì 22 aprile, in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione di Modena, è stato rinviato, in segno di rispetto per il lutto che ha colpito la Chiesa Cattolica, a venerdì 25 aprile alla stessa ora (le 11:00), poco prima della manifestazione prevista in piazza Grande. Confermate utte le altre iniziative in programma.

Il sindaco Mezzetti oggi parteciperà alla Messa in Duomo alle 18 che l'arcivescovo Castellucci celebrerà in suffragio del Pontefice.