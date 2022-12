Comune fuori da Modena Fiere, il PD attacca il governo: 'In finanziaria nemmeno un sostegno'

Il Pd modenese va al contrattacco dopo le accuse mosse dal centro destra destra (Lega e Fratelli d'aitalia) sull'uscita del Comune dal capitale di Modena Fiere, come previsto dalle norme sulle partecipazioni degli enti locali dopo 4 esercizi finanziari in perdita.'Nella legge di bilancio più criticata degli ultimi 15 anni non c'è nemmeno una risorsa ad hoc per il settore fieristico-espositivo che ha subito prima le chiusure Covid e poi il caro energia, dalla destra modenese arrivano solo critiche confuse e come sempre nessuna proposta concreta', replicano la segretaria dem'La destra modenese, per l'ennesima volta, continua a proporre nessuna soluzione concreta, dimostrando scarso interesse per il territorio. Le dichiarazioni degli ultimi giorni, sono farneticanti rispetto a quanto avvenuto negli anni, oltre che confuse rispetto alla conoscenza delle leggi', sostengono i due esponenti del Pd modenese.'Bastava una riga del governo nel provvedimento per sostenere tutta la filiera italiana e invece nulla, solo, appunto, qualche polemica sterile sui media locali. Come Partito democratico della città di Modena invece vogliamo risolvere la situazione e stare vicino al mondo economico e del lavoro che vede nell'attività fieristica un asset importante a Modena. Siamo già al lavoro per portare il tema in Consiglio comunale e sostenere l'iniziativa del sindaco e dell'amministrazione che, nei giorni scorsi, ha fatto appello a tutti i soggetti pubblici e istituzionali per mettere in campo nuove soluzioni giuridiche e nuove risorse', assicurano Venturelli e Carpentieri.'Il nostro obiettivo politico è salvare la presenza delle fiere a Modena, mantenendo in città le manifestazioni più importanti, strategiche per il nostro sistema economico. Insieme a Regione, Provincia, Camera di Commercio e Bologna Fiere dobbiamo creare le condizioni per far sì che l'attività del quartiere fieristico continui, indipendentemente dal fatto che il Comune sia ancora socio diretto della società Modena Fiere', scandiscono i dem. 'Il Pd modenese sensibilizzerà i parlamentari modenesi ad attivarsi subito per ottenere risultati a livello nazionale su questa filiera, incalzando il governo. La destra che esprime parlamentari modenesi ha intenzione di fare gli interessi del nostro territorio proponendo al proprio governo emendamenti alla legge di Bilancio o preferisce fare gli interessi del proprio partito? Noi ci saremo per condurre questa battaglia, ma temiamo di essere soli visto quanto dichiarato e non proposto dalla destra', concludono Venturelli e Carpentieri.