'Comune Reggio Emilia, salari tagliati in centrale operativa'

Il sindacato Sgb di Reggio Emilia sintetizza attacca sulla situazione degli addetti della centrale operativa del Comune per i servizi di ingegneria e manutenzione ed anagrafici, dove l’1 febbraio 2019 è subentrata nell’appalto di gestione la cooperativa sociale Acapo. “Ancora una volta i lavoratori sono vittime del perfido sistema appalti che precarizza, erode i salari e soffoca i diritti”.“I lavoratori riassorbiti nel nuovo appalto dalla precedente cooperativa, si sono visti applicare il contratto nazionale ‘multiservizi’ anzichè quello delle coop sociali (come con la precedente cooperativa) con un danno economico e previdenziale che oscilla tra i 1.000 e i 3.000 euro annui a seconda dei livelli - afferma Sgb -. La Acapo non sta rispettando il vincolo dell’articolo 17 del capitolato d’appalto. Sulla questione abbiamo provveduto a definire un tentativo di conciliazione in Prefettura sia la con la coop Acapo che il Comune di Reggio Emilia. Purtroppo l’ente ha disertato l’incontro, dimostrando indifferenza e disinteresse per le rivendicazioni dei lavoratori, mentre la coop Acapo ha chiaramente fatto intendere di non essere in grado di rispettare i trattamenti economici previsti a causa delle criticità ingenerate nel ribasso in fase di gara”.