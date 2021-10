'Condanna Lucano, il Pd non commenta le sentenze. Però...'

Questa sera il Pd di Modena partecipa al presidio sotto la Ghirlandina in sostegno dell'ex sindaco Mimmo Lucano condannato ieri a 13 anni e due mesi per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa, peculato e abuso d’ufficio.“Il Partito democratico rispetta l'autonomia della magistratura e non commenta le sentenze - afferma il segretario del Pd Provinciale Davide Fava - È bene però che la politica si interroghi. Perché se un giudice può interpretare la norma condannando un sindaco che ha speso una vita intera per l'accoglienza e la tutela dei più fragili qualcosa nel sistema non funziona. La comunità del Pd modenese esprime solidarietà a Mimmo Lucano e auspica che tutti gli amministratori operino per rendere le loro comunità luoghi di accoglienza ed integrazione”. Il Pd sarà pertanto oggi alle 18.30 al presidio, organizzato da Coordinamento Democrazia Costituzionale in piazza Torre, per sostenere Lucano.