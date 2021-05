Conferenza degli studenti Unimore, Filippo Calandra nuovo presidente

Oggi si è svolta la prima riunione della Conferenza degli Studenti: l'organo di rappresentanza più importante che abbiamo come studenti nel nostro ateneo.Il gruppo di maggioranza di Unione Universitaria, composto da diciotto membri su ventuno totali, ha espresso il nuovo Presidente, Vice-Presidente e la Segretaria: Filippo Calandra, Riccardo Martino e Aurora Barbieri.'Questa è la conferma del buon lavoro svolto in questi ultimi tre anni dal nostro gruppo consigliare e dalla presidente uscente, Laura Simoni, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per tutto il lavoro svolto - afferma in una nota l'esecutivo Udu Modena e Reggio -. Nel corso della riunione sono stati eletti anche altri rappresentanti in commissioni e organi interni e regionali di rappresentanza, con una grande presenza di ragazzi e ragazze di Unione Universitaria. Oggi, come sempre, splende il sole sopra Unimore'.