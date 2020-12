Consorzio Bonifica Burana, elezioni nonostante le mille critiche

A nulla sono vale le proteste delle opposizioni ( qui l'articolo ), le critiche dei consiglieri eletti ( qui l'articolo e nella) e neppure la scelta del tribunale di Piacenza di sospendere le elezioni del Consorzio di Piacenza. Il Consorzio della Bonifica Burana andrà alle urne dal 9 al 12 dicembre 2020: tutti i contribuenti aventi diritto al voto possono scegliere chi li governerà dal 2021 al 2025 recandosi nei 20 seggi allestiti in altrettanti comuni in Emilia Romagna e Lombardia. “Invitiamo gli elettori a recarsi presso il seggio più vicino al proprio domicilio – dice il presidente del Consorzio di Burana Francesco Vincenzi -. Il sistema consortile, inoltre, ha adottato tutti gli accorgimenti per far svolgere le votazioni nella massima sicurezza possibile, sicurezza che è la mission del nostro Ente. Sono gli stessi contribuenti a scegliere i componenti degli organi che amministrano l’Ente e l’occasione per esprime tale scelta è nel partecipare alle prossime elezioni. Gli organi che saranno eletti avranno poi il compito di governare le scelte per il territorio dal punto di vista idraulico rispettando i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà che sono alla base del governo della bonifica in Italia. Chiediamo quindi a tutti di partecipare ed esprimere il proprio voto”.