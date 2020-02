Coronavirus, supermercati e farmacie presi d'assalto

Supermercati presi d'assalto, code chilometriche nelle poche farmacie di turno aperte. In Emilia Romagna esplode la psicosi Coronavirus dopo l'annuncio del presidentesulla chiusura di tutte le scuole per una settimana. L'ordinanza vieta anche 'manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico'.Ed ecco allora che questa domenica pomeriggio è stato un assalto nei supermercati aperti, una corsa a mascherine e medicinali e la volontà di fare scorte per preparasi alla quarantena. Un clima paranoico e che appare decisamente irrazionale.