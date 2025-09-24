Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Corte dei Conti su Aimag: palesi le colpe del centrosinistra e la vigliaccheria del centrodestra'

'Corte dei Conti su Aimag: palesi le colpe del centrosinistra e la vigliaccheria del centrodestra'

Bruno Rinaldi: 'Quando si deve difendere i cittadini da una privatizzazione mascherata, stare zitti significa schierarsi con chi toglie sovranità al pubblico'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Questa sentenza della Corte dei Conti mette a nudo, senza possibilità di fraintendimenti, l’ennesima manovra politica che nulla aveva a che fare con la tutela del bene comune e tutto con la solita sudditanza a logiche di potere e di cassa. È bene dirlo chiaro: il matrimonio Hera-Aimag non era un’operazione “necessaria” né “strategica”, ma un atto che avrebbe svenduto il controllo pubblico dell’acqua, un bene essenziale, consegnandolo di fatto al socio privato, con l’aggravante di farlo attraverso una governance costruita apposta per togliere potere agli enti locali e, quindi, ai cittadini'. A parlare è Bruno Rinaldi segretario provinciale di Popolo e Libertà.
'In questo disegno, il Partito Democratico modenese e provinciale porta la responsabilità maggiore. Sono stati loro a spingere con insistenza per un’operazione che oggi viene bollata come illegittima, distorta e in piena deviazione rispetto al Testo unico sulle partecipate. Hanno provato a venderla come una scelta di modernità, come un “rafforzamento delle partnership”, quando in realtà non è stato nemmeno valutato un partner alternativo a Hera: la partita era già decisa, scritta nei corridoi del potere, non nelle assemblee dei cittadini'.
'A questo si aggiunge il silenzio assordante, e peggio ancora imbarazzato, di una parte del centrodestra.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Un silenzio che sa di complicità o, nel migliore dei casi, di vigliaccheria politica. Perché quando si tratta di difendere i cittadini da una privatizzazione mascherata, stare zitti significa schierarsi con chi toglie sovranità al pubblico e la consegna alle logiche di profitto. Chi ha appoggiato questo disegno oggi dovrebbe chiedere scusa, perché la Corte dei Conti ha sancito con nettezza quello che tanti cittadini, comitati e amministratori critici avevano già denunciato: si stava tentando di togliere di mano ai comuni un patrimonio pubblico costruito in decenni, per trasformarlo nell’ennesimo bancomat di Hera - chiude Rinaldi -. Il risultato è che il Pd provinciale ne esce a pezzi, screditato e delegittimato, e con esso quella parte del ceto politico che ha preferito chinare la testa piuttosto che difendere la propria comunità. E non basteranno ora i comunicati di circostanza per nascondere la verità: hanno provato a consegnare l’acqua, la nostra acqua, a un privato. E sono stati fermati'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Aimag nelle mani di Hera, quel disperato tentativo di andare avanti nonostante la Corte dei Conti

Aimag nelle mani di Hera, quel disperato tentativo di andare avanti nonostante la Corte dei Conti

Aimag, non si arretra di un millimetro

Aimag, non si arretra di un millimetro

Aimag-Hera: salta accordo, chi vince e chi perde. Dalla figuraccia dei sindaci al coraggio premiato dei ribelli

Aimag-Hera: salta accordo, chi vince e chi perde. Dalla figuraccia dei sindaci al coraggio premiato dei ribelli

Corte dei conti stronca il piano Aimag-Hera: ora tirare dritto è un rischio enorme per i consiglieri comunali

Corte dei conti stronca il piano Aimag-Hera: ora tirare dritto è un rischio enorme per i consiglieri comunali

Cisl attacca: 'Aimag-Hera, Corte dei Conti stronca operazione. Ora azzerate tutto'

Cisl attacca: 'Aimag-Hera, Corte dei Conti stronca operazione. Ora azzerate tutto'

Aimag–Hera, Corte dei Conti stronca. Comuni soci: 'Pronti a rimetterci al tavolo per garantire solidità all'azienda'

Aimag–Hera, Corte dei Conti stronca. Comuni soci: 'Pronti a rimetterci al tavolo per garantire solidità all'azienda'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Meloni: 'Riconosceremo lo stato di Palestina a due condizioni'

Meloni: 'Riconosceremo lo stato di Palestina a due condizioni'

Caso Amo, Menozzi e Lenzini (Pd): 'Inorriditi dallo squadrismo di Fdi'

Caso Amo, Menozzi e Lenzini (Pd): 'Inorriditi dallo squadrismo di Fdi'

Schiaffo della Corte dei Conti su Aimag, Valentini e Ruggiero non mollano: 'Il piano industriale non cambia'

Schiaffo della Corte dei Conti su Aimag, Valentini e Ruggiero non mollano: 'Il piano industriale non cambia'

Aimag, Pd Mirandola esulta: 'Abbiamo fatto una battaglia giusta, ora il cda si dimetta'

Aimag, Pd Mirandola esulta: 'Abbiamo fatto una battaglia giusta, ora il cda si dimetta'