'Corte dei Conti su Aimag: palesi le colpe del centrosinistra e la vigliaccheria del centrodestra'
Bruno Rinaldi: 'Quando si deve difendere i cittadini da una privatizzazione mascherata, stare zitti significa schierarsi con chi toglie sovranità al pubblico'
'In questo disegno, il Partito Democratico modenese e provinciale porta la responsabilità maggiore. Sono stati loro a spingere con insistenza per un’operazione che oggi viene bollata come illegittima, distorta e in piena deviazione rispetto al Testo unico sulle partecipate. Hanno provato a venderla come una scelta di modernità, come un “rafforzamento delle partnership”, quando in realtà non è stato nemmeno valutato un partner alternativo a Hera: la partita era già decisa, scritta nei corridoi del potere, non nelle assemblee dei cittadini'.
'A questo si aggiunge il silenzio assordante, e peggio ancora imbarazzato, di una parte del centrodestra.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Aimag-Hera: salta accordo, chi vince e chi perde. Dalla figuraccia dei sindaci al coraggio premiato dei ribelli
Corte dei conti stronca il piano Aimag-Hera: ora tirare dritto è un rischio enorme per i consiglieri comunali
'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazioneArticoli Recenti
Meloni: 'Riconosceremo lo stato di Palestina a due condizioni'
Caso Amo, Menozzi e Lenzini (Pd): 'Inorriditi dallo squadrismo di Fdi'
Schiaffo della Corte dei Conti su Aimag, Valentini e Ruggiero non mollano: 'Il piano industriale non cambia'
Aimag, Pd Mirandola esulta: 'Abbiamo fatto una battaglia giusta, ora il cda si dimetta'