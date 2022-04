Corteo no Green Pass a Modena, spunta una Z: manifestante invitato a coprire la felpa

Da segnalare però momenti di tensione legati alla presenza di un solo manifestante che indossava una felpa bianca con cappuccio con una Z arancione stampata davanti e dietro. Nessun cartello e nessuna presa di posizione esplicita, ma l'inaccettabile richiamo alla Z, simbolo della invasione russa in Ucraina, è stato notato da alcuni passanti, fra i quali pare un gruppo di ucraini, che hanno segnalato il fatto alle forze dell'ordine che scortavano il corteo. Il giovane è stato quindi invitato a coprirsi o a togliersi la felpa.Anche gli altri partecipanti al corteo hanno dialogato col ragazzo, cercando di convincerlo a non insistere con la provocazione. Il corteo, partito in largo Sant'Agostino, si è chiuso in piazza Grande.