Corti (Lega): 'Bonaccini faccia nomi sindaci che lo sostengono'

“Che il Pd fosse disperato e alla ricerca di mezzucci per ingolfare la campagna elettorale lo sapevamo; quello che ignoravamo, però, era fino a che punto potessero arrivare. La mossa di Bonaccini, di pressare le amministrazioni locali sbandierando il sostegno di duecentosei sindaci della regione, ma violandone di fatto l’autonomia e l’indipendenza, è la perfetta sintesi di come la sinistra intenda la campagna elettorale'. Così il senatore modenese della Lega Stefano Corti.



'Bonaccini faccia i nomi di quanti lo sostengono, ci faccia sapere se i consiglieri e gli assessori di questi primi cittadini condividono questa scelta che di equidistante non ha più nulla; ci faccia sapere, il presidente Bonaccini, se li inviterà alle dimissioni in caso di sua sconfitta, che significherebbe la sconfitta delle idee e dei programmi che il Pd rappresenta - continua Corti -. Infine, Bonaccini parla di una trentina di civici, vicini al centrodestra, che condividerebbero la sua candidatura: lo diciamo subito che, se cosi fosse, attendiamo le loro dimissioni perché il rispetto dei cittadini e di quanto loro promesso per noi della Lega è un vincolo fondamentale. Anziché creare confusione Bonaccini cerchi unità intorno al suo nome, inviso com’è ai Cinque Stelle, e si prepari a rendere conto del suo malgoverno nelle piazze, nelle vie, nei quartieri della regione dove la sinistra è oramai da anni assente ingiustificata”.