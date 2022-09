Corti (Lega): 'Il mio impegno per la montagna continua sul territorio'

'All'indomani del voto non posso che ringraziare i militanti della Lega per l'impegno profuso. Li ringrazio uno a uno perchè hanno dimostrato, ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che la Lega è una famiglia unita prima di tutto dall'amore per il territorio. Ripenso ai banchetti anche nei più piccoli Comuni dell'Appennino, alle tappe percorse in sella alle moto d'epoca, alle tante serate passate a confrontarci coi cittadini, guardandoci negli occhi e ascoltandoci l'un l'altro. Sono state settimane intense ed entusiasmanti'. Così il senatore uscente della Lega Stefano Corti commenta il risultato elettorale che lo vede non riconfermato al Senato.'Sono onorato di aver potuto rappresentare la Lega come capolista in questa campagna elettorale e ringrazio ancora Salvini della fiducia. Ho cercato di rispondere a questa chiamata nel migliore dei modi e spero di essere stato all'altezza delle attese. Da domani il percorso riprende per cercare di rendere il luogo in cui viviamo migliore e, pensando alle roccaforti di sinistra da 70 anni ancora presenti in modo immutabile in Emilia, un po' più libero'.