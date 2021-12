Covid, consigliera 27enne di Modena all'ospedale: 'Vaccinata con doppia dose'

'Che si sia vaccinati o no il covid può colpire tutti, ho un inizio di polmonite interstiziale e mi devo curare, un grazie all'ospedale di Modena, medici ed infermieri, che oggi si trova, come tanti istituiti ospedalieri, a sopperire allo smantellamento della medicina territoriale e ai tanti ospedali chiusi'.A dare notizia della sua positività al Covid dall'ospedale di Modena è la 27enne consigliera di Modena ex Lega (oggi gruppo Modena sociale) Beatrice De Maio.'I tagli alla sanità sono un crimine - continua De Maio -. Ringrazio tutti coloro che si sono preoccuparti per la mia salute, spero di tornare in forma nel più breve tempo possibile'.Beatrice De Maio pubblica una sua foto su Facebook dal Policlinico di Modena e aggiunge di avere fatto 'doppia dose di Pfitzer e Green Pass in corso di validità'.