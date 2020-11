'Covid, da Muzzarelli un senso di responsabilità ad intermittenza'

'Solo un mese fa, sull’ipotesi di limitare i contatti in città nelle ore serali, il sindaco Muzzarelli disse: “la parola coprifuoco non mi piace”. Pochi giorni dopo quelle parole il Governo bloccò ogni movimento tra le 22 e le 5 del mattino. Chissà cosa sarebbe accaduto se si fosse seguito l’idea del sindaco, visto che oggi Modena è già la città più contagiata e con maggior numero di morti in regione'. A parlare è Andrea De Pietri di Modena Volta Pagina.



'In quei giorni il sindaco aggiunse: “Tavolini sotto le stelle, che ho prolungato alla fine dell’anno, è un’esperienza positiva che ha garantito la vitalità della città… riducendo gli assembramenti”. Disse proprio così “…riducendo gli assembramenti”. Sembra di sognare! Muzzarelli non si era nemmeno accorto quante persone usavano i tavoli sparsi in ogni strada e piazza del centro per stare senza mascherina per ore con gli amici. Il Centro Storico era un unico assembramento. Non contento il sindaco affermò “…abbiamo anticipato la filosofia delle nuove norme del Governo”. Parole surreali, perché le nuove norme del Governo di pochi giorni dopo avrebbero chiuso bar e ristoranti con buona pace del sindaco.

Ora Muzzarelli ha messo la giacca istituzionale e richiama tutti “…al senso di responsabilità ed alla massima coesione possibile” citando il presidente Mattarella. Sommessamente gli ricordiamo che il senso di responsabilità andrebbe mostrato sempre non ad intermittenza e che le Istituzioni per essere credibili dovrebbero essere almeno un po’ coerenti'.