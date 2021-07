Covid, ricorso al Tar dei medici emiliani contrari al vaccino

Osservano che non si sa se è 'sicuro' e chiedono al Governo di fornire le informazioni su quali siano gli effetti a medio e lungo periodo e 'l'eventuale nocività' del vaccino anti-Covid. Così un gruppo di medici delle Ausl di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, con l'associazione 'European Consumers' (costituita nel processo 'ad adiuvandum'), si sono rivolti lo scorso maggio al Tar della città ducale presentando un ricorso per 'l'annullamento, previa sospensione' di tutti gli atti delle Aziende sanitarie che dispongono l'obbligo vaccinale per i loro operatori (a meno che non ci siano problematiche cliniche), come previsto dal decreto del Governo entrato in vigore lo scorso giugno. Nella Camera di consiglio che si è tenuta ieri, i giudici della prima sezione del Tar di Parma - il collegio era presieduto da Germana Panzironi - hanno in particolare preso atto della rinuncia dei ricorrenti alla richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, e disposto la compensazione delle spese dell'attuale fase cautelare. Sarà quindi in una successiva udienza di merito, ancora da fissare, che il Tribunale si pronuncerà sulla legittimità o meno delle ragioni dei medici che non vogliono vaccinarsi.