Covid, sorpresa Muzzarelli: sindaco con gradimento migliore in Regione

Modena

Effetto Covid nel sondaggio sul gradimento degli amministratori pubblici diffuso oggi dal Sole 24 Ore. Il sindaco Muzzarelli, nonostante la sua assenza dai social durante la fase di lockdown e nonostante la scelta di non intervenire in modo deciso con riduzioni e agevolazioni sulla leva fiscale (ha aumentato addizionale Irpef e non ha prorogato Imu), guadagna consensi rispetto all'anno scorso.Guardando ai sindaci dell'Emilia-Romagna, la nuova classifica recita infatti Andrea Gnassi di Rimini (centrosinistra) al 25esimo posto col 57,3% (+0,3% rispetto al giorno dell'elezione), Luca Vecchi di Reggio Emilia al 31esimo col 56,7% (-6,6%), Patrizia Barbieri di Piacenza al 33esimo col 56,5% (-2%), Gian Carlo Muzzarelli di Modena al 42esimo col 55% (+1,6%), Gian Luca Zattini di Forlì al 50esimo col 53,8% (+0,7%), Alan Fabbri di Ferrara al 64esimo col 52,8% (-3,9%), Michele De Pascale di Ravenna al 76esimo col 51% (-2,3%), Federico Pizzarotti di Parma all'86esimo col 49,4% (-8,5%), Virginio Merola di Bologna al 92esimo col 48,5% (-6,1%).Dunque, è proprio di Muzzarelli la performance migliore rispetto alle elezioni, in questo caso dell'anno scorso.'Non commentiamo mai le classifiche. Fa piacere comunque che a un anno di distanza da un ottimo risultato elettorale il dato che esce dal sondaggio conferma e migliora quel risultato. Lo leggo - afferma Muzzarelli- come uno stimolo ulteriore a fare ancora di più per la ripartenza diper l'economia, il lavoro, la socialità. Senza dimenticare che questo sforzo dobbiamo farlo con responsabilità e rispettando le norme per la prevenzione del contagio'.