'Covid, trasparenza? Il Pd boccia richiesta commissione d'inchiesta'

Questa mattina, durante l’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna,sulla gestione dell’emergenza Coronavirus in Regione.“Nonostante il silenzio dei media ed i riflettori puntati sulla gestione lombarda, la nostra Regione purtroppo vanta podi ben poco lusinghieri essendo al terzo posto in Italia per numero di contagiati ed al primo per morti nelle RSA con sintomi da Coronavirus ( qui i dati ); senza contare che Piacenza è la provincia italiana più colpita del Paese - afferma-. Sono dati su cui riflettere”.“Purtroppo però - continua Barcaiuolo - Fratelli d’Italia è stato l’unico gruppo a voler far chiarezza su questi numeri, essendo l’unico gruppo ad aver chiesto e votato per la commissione d’inchiesta contro un’aula di astenuti e contrari. Credo che sarebbe stato utile per tutti, sopratutto per i cittadini, valutare ed approfondire la gestone della sanità emiliano-romagnola nell’affrontare questa emergenza per scongiurare che un dramma simile possa ripetersi anche a breve come molti virologi temono. Bizzarro poi che l’opposizione in regione Lombardia guidata dal PD abba fatto identica richiesta ottenendo l’istituzione della medesima commissione in Lombardia;”.