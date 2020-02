Cra Madonnina, Comune la prende male: 'Verifichiamo aspetti legali'

'Il Comune di Modena ha preso atto che la Cooperativa sociale società Dolce ha formalmente rinunciato, con comunicazione agli uffici giunta venerdì 21 febbraio, alla realizzazione di una casa residenza per anziani sul lotto Madonnina assegnato tramite pubblico incanto per la costituzione del diritto di superficie finalizzato a tale progetto previsto per posti non accreditati. Si tratta infatti di un percorso diverso rispetto a quello definito per la realizzazione del nuovo Ramazzini all'area Windsor'. Così in una nota piccata piazza Grande replica alla nota inviata a La Pressa questa mattina da Pietro Segata.

'L’amministrazione comunale verificherà ogni aspetto legale per quanto riguarda il rapporto con la società Dolce, che ha addotto motivazioni di carattere economico, e, stante il permanere sul territorio del fabbisogno di ulteriori posti letto per persone non autosufficienti, avvierà immediatamente le verifiche per valutare la possibile assegnazione del medesimo lotto ad altro soggetto in graduatoria' - chiude la nota.