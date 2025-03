'Criminalità, a Reggio arriva l'esercito e a Modena ci si trastulla'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La decisione di Piantedosi: 'Da aprile in servizio il nucleo di dodici militari'. Questo leggo ieri mattina su un quotidiano locale e mi verrebbe da pensare che finalmente a Modena si abbandonano le narrazioni del tipo tutto va bene madama la marchesa e si passa decisamente all’azione contro la dilagante insicurezza, se non fosse che “locale” sta per Reggio Emilia. Sono allibita. A Reggio Emilia le autorità preposte istituiscono le zone rosse, incontrano il Ministro Piantedosi e insieme concertano e concretizzano strategie per riprendere il controllo delle zone in mano alla delinquenza, mentre a Modena ci si continua a trastullare nella beata incoscienza di sottovalutare il fenomeno di una microcriminalità, di bande giovanili, di spacciatori di droga che oramai hanno preso in ostaggio l’intera città'.

A parlare è Maria Grazia Modena, consigliere comunale e capogruppo della Lista Civica Modena x Modena.'Siamo partiti dalle serrature di sicurezza negli alloggi, dalle inferriate alle finestre, passati attraverso la chiusura di tanti negozi, per paura di essere rapinati o peggio, addirittura per arrivare a temere della nostra incolumità ogni qual volta si debba uscire di casa. Mi dicono che alcune parrucchiere del centro storico hanno abbassato le serrande per sempre perché le loro anziane clienti hanno paura a uscire - continua la Modena -. E ogni giorno ci viene sottratto qualche cosa, ma le richieste accorate di aiuto da più parti sollevate non trovano ascolto. A quelle delle madri incavolate, in ansia per l’incolumità dei loro figli, viene risposto con la grande trovata di confinarli in una riserva indiana, la Tenda

Ma la libertà è vita, e si trova fuori dalle riserve indiane ed è lì che i modenesi hanno diritto di vivere, è quello lo spazio da liberare. Sono i balordi, delinquenti, provocatori, spacciatori, bande, di cui ci si deve sbarazzare, che vanno confinati, non in una tenda, ma nelle patrie galere.Ora cari compagni avete l’esempio di Reggio Emilia da seguire. L’esercito non è più un tabù se serve a “liberare” i territori, potete incominciare a pensarci se non sia il caso di richiederne l’utilizzo anche in certe zone di Modena, senza per questo che venga turbato il vostro buonismo ideologico verso chi soffre, perché a forza di aspettare i sofferenti, oggi, li avete fatti diventare i cittadini modenesi. Reggio Emilia mi sembra abbia preso il toro per le corna. Sindaco Mezzetti, assessore Camporota e prefetto Triolo ora tocca voi. Non fateci restare in fiduciosa attesa ancora per troppo tempo'.