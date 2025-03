Modena, 6mila euro al gestore della Tenda per aprire agli studenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lunedì ha preso avvio l’apertura straordinaria della Tenda di Modena agli studenti che, usciti da scuola, attendono autobus e corriere per tornare a casa. 'Annunciata lo scorso 12 marzo in occasione dell’incontro pubblico sulle “Sicurezze dei giovani” tenutosi in Comune, l’apertura dello spazio culturale di via Monte Kosica mette a disposizione dei ragazzi, dal lunedì al venerdì, in orario 13-15, un ambiente confortevole, appositamente allestito per loro e presidiato da un operatore della Tenda e da uno dell’educativa di strada' - spiega il Comune di Modena.

Per queste aperture straordinarie, il Comune ha affidato in via diretta al gestore, l’associazione Intendiamoci, un importo di 6.047 euro Iva inclusa il servizio di apertura, allestimento e pulizia della Tenda in questi giorni.

Intendiamoci, che ha gestito la Tenda anche nell’ultimo decennio, è stata confermata in questo ruolo nel 2022 per tre anni, ricevendo un contributo di 46mila euro all’anno, per un totale di 138mila euro.

“Con questa apertura straordinaria della Tenda, l’amministrazione intende dare una prima risposta alle necessità di ragazze e ragazzi, emerse dal percorso di Fermata Molza: uno spazio di aggregazione sicuro pensato con e per loro dove attendere in tranquillità i mezzi pubblici per tornare a casa - spiega l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi – Al suo interno troveranno servizi igienici completamente rinnovati, wi-fi gratuito, pc portatili, punti ricarica cellulari e tavoli per studiare, oltre ad informazioni sui servizi e gli eventi rivolti alla popolazione. Inoltre gli operatori presenti nella struttura, oltre a presidiarla, saranno a disposizione dei ragazzi per raccogliere bisogni e proposte che possano essere di loro interesse da realizzare presso La Tenda sia nei giorni e nelle ore di apertura straordinaria che nell’ambito della sua normale programmazione di concerti, proiezioni cinematografiche, presentazione di libri, danza e teatro, sempre ad ingresso gratuito'.