'Eppure, il sindaco Mezzetti aveva assicurato che con il 'super assessore' alla sicurezza Camporota tutto si sarebbe risolto, mentre siamo rimasti in mano a immigrati delinquenti che, senza scrupoli e timori, spadroneggiano in diverse zone della città.Per troppi anni, anche quando Camporota era Prefetto, la sinistra ha negato il problema e le istituzioni non hanno voluto affrontare con il dovuto rigore la situazione.Chiediamo a gran voce – incalza Platis – di conoscere i dati dei controlli sulle case di accoglienza, sui minori stranieri non accompagnati e sul numero di verifiche fatte sui finti profughi maggiorenni.I risultati sono sotto gli occhi di tutti, così come l’assenza di interventi pubblici dell’Assessore alla sicurezza. Neppure una parola in merito a quest’ultima scia di delitti. Se si è arresa, si dimetta'