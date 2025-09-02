Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fondi europei e scandalo Amo, Vignali e Platis (Fi): 'La Regione si chiama fuori, nessuna rendicontazione visionata'

Fondi europei e scandalo Amo, Vignali e Platis (Fi): 'La Regione si chiama fuori, nessuna rendicontazione visionata'

'Filone delle trasferte e dei numerosi viaggi all’estero è centrale per comprendere a tutto tondo vicenda del maxi-ammanco registrato da Amo. Serve trasparenza'

'Che fine hanno fatto le rendicontazioni Amo dei progetti europei in cui probabilmente erano riportate le spese dei vari viaggi? La Regione non gli ha'. È questo il quadro che emerge dall’atto ispettivo presentato dal consigliere regionale Fi, Pietro Vignali.
'Sappiamo bene che negli ultimi anni l’Agenzia Amo di Modena è stata protagonista in quattro maxi progetti europei e, nonostante nella nota integrativa ai bilanci non fossero indicate significative spese di viaggi e di rappresentanza, questi percorsi all’estero sono stati fatti. Con questa ricerca volevo conoscere se l’ente regionale che si occupa della promozione dei territori con i fondi UE fosse stato coinvolto e invece la Regione, che di solito impiega mesi per rispondere alle istanze, in meno di cinque giorni ha messo nero su bianco che non c’entra nulla con questa vicenda e che la rendicontazione non è mai stata visionata da Viale Aldo Moro'.
I quattro progetti finiti sotto la lente di Forza Italia sono stati finanziati dai Programmi Interreg V-B Central Europe 2014-2020 ed Interreg VI-B 2021-2027 vedono la Città di Vienna in qualità di Autorità di Gestione e negli anni AMO si è interfacciata con altri enti per l’affidamento della sua quota di rendicontazione tra i quali il Ministero degli affari regionali tedesco ad il “Lead Partner” Ernst&Young Advisory Ltd.
Sede di Rieka (HR).
'Francesco Raphael Frieri, direttore generale del settore Risore, Europa, innovazioni e istituzoni, ha spiegato che 'nessuna struttura Regionale è coinvolta nel processo gestionale (non rivestendo il ruolo di Autorità di Gestione) e, in secondo luogo, ART-ER non svolge alcuna funzione di supporto all’Autorità di Gestione (Città di Vienna) correlata al processo di rendicontazione. L’unica funzione che svolge la Regione nel programma Interreg Central Europe è quella di supportare il territorio nella presentazione delle proposte progettuali e di monitorare successivamente i risultati raggiunti' - continua Vignali -. La Regione sa quindi esattamente il percorso fatto dalla documentazione ma sostiene di non averla mai visionata. Su questa vicenda presenterò una nuova interrogazione all’Assemblea legislativa per conoscere i risultati ottenuti grazie a questi fondi europei e la congruenza tra le spese deliberate, la mission istituzionale dell’agenzia e il ritorno dei fondi europei sul territorio. Dietro a questi progetti con titoli roboanti, Youmobil, Opti-Up, RegiaMobile e RUmobil, quali sono stati i risultati ed i vantaggi ottenuti per il trasporto pubblico?”
'È evidente – conclude Antonio Platis, vice coordinatore regionale Fi – come il filone delle trasferte e dei numerosi viaggi all’estero sia centrale per comprendere a tutto tondo la vicenda del maxi-ammanco registrato da Amo.
Serve un’operazione trasparenza da parte del nuovo amministratore dell’Agenzia rendendo subito pubblico ogni aspetto della vicenda, anche quelli scomodi come le incongruenze in merito alla copertura delle spese di rappresentanza e sui controlli interni'.
Modena, velox in tangenziale perchè il Comune continua a usarlo? Multato per 2 km/h oltre il limite

Modena, arrestato spacciatore tunisino irregolare: sequestri 665 euro nascosti in una scarpa

Pipe per crack fornite a Modena, Giacobazzi (FI): 'E' devianza ideologica'

Pipe per crack anche a Modena, distribuite dall'Ausl con le unità di strada

Elly Schlein rilancia su salario minimo e caro bollette: 'Misura fondamentale, molti italiani non sono nemmeno andati in vacanza'

Modena, Forza Italia: 'No al beach volley in Piazza Roma, meglio il Novi Sad'

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'

Sicurezza a Carpi, Arletti (Fdi): 'Righi manca di rispetto alla città: le nostre denunce non sono film'

Caos Seta. Pulitanò (Fdi): 'Si rischia la paralisi del servizio. Vecchi attori stessi errori'

De Pascale, appello alla sinistra: 'Divisi la Meloni non si batte'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'