Crisi giunta Nonantola, opposizione unita: urge consiglio dedicato

'La crisi della giunta di centro-sinistra è riuscita a compattare tutte le opposizioni di Nonantola che, attraverso una richiesta congiunta, hanno avviato l’iter per la convocazione di un consiglio straordinario entro 20 giorni.

Abbiamo appreso dalla stampa della nomina di Tiziana Baccolini, così come la promozione a vicesindaco di Piccinini. Il Comune non è proprietà privata in cui il ‘padrone’ fa quello che vuole ma è una istituzione che va rispettata.

Il Consiglio Comunale non è stato minimamente coinvolto e tutte le informazioni sono arrivate tramite comunicati stampa. Non solo uno sgarbo istituzionale ma un vero e proprio vuoto nella giunta che rischia di compromettere l’attività amministrativa in un momento di profonda crisi. Inoltre, se il Consiglio Comunale rappresenta tutta la comunità, deve essere debitamente informato su quanto sia avvenuto e su come si pensi di ricomporre la crisi che ha coinvolto gli assetti di Giunta inizialmente indicati ai cittadini. A nostro avviso è mancato il rispetto delle regole democratiche che stanno alla base del funzionamento degli organismi elettivi, che garantiscono che nessuno, contando su numeri superiori, possa disporne a suo piacimento.

Per tali ragioni tutte le liste, M5S, Nonantola Progetto 2030, Nonantola Libera e Forza Italia, hanno sottoscritto la richiesta di un consiglio straordinario per sentire, dalla viva voce del Sindaco, quali siano le motivazioni dietro alle due dimissioni e come intenda gestire la nuova squadra.

Inoltre sarà l’occasione per capire se e come la lista “Una mano per Nonantola” continuerà a collaborare con la Nannetti ora che ha una giunta totalmente monocolore.



Così i consiglieri di opposizione del consiglio comunale di Nonantola spiegando le ragioni che hanno motivato la richiesta di un Consiglio Comunale Straordinario sulla crisi di giunta che ha portato alla dimissione di due assessori, tra cui il Vicesindaco, e alla loro celere sostituzione da parte del sindaco