Cultura Modena, dal Comune 390mila euro ad Ago per otto mesi: ecco la convenzione

La convenzione

Con una recente delibera la giunta di Modena ha approvato lo schema della Convenzione per la gestione delle attività di Fondazione Ago Modena con decorrenza dal primo gennaio 2026 fino al 31 gosto 2026 e rinnovabile fino al 31 dicembre.In base all'accordo la Fondazione Ago si impegna 'a farsi carico, con organizzazione propria, assumendosi integralmente i rischi relativi, dello svolgimento di tutte le attività un tempo espletate da Galleria Civica e Museo della Figurina'. Dal canto suo il Comune di Modena 'conferma l'assegnazione in comodato gratuito a Fondazione Ago Modena del complesso dei beni materiali, immateriali, mobili e immobili, compresi i marchi identitari e le collezioni afferenti alla Galleria Civica e Museo della Figurina e riconosce la facoltà di riutilizzare nella nuova sede gli arredi già consegnati e in uso'.Dal punto di vista economico il Comune versa a Fondazione Ago 390mila euro per gli otto mesi in questione.In base alla convenzione sono a carico della Fondazione Ago i costi relativi alla manutenzione ordinaria mentre restano a carico dei Soci Fondatori i costi della manutenzione straordinaria dei fabbricati e eventuali canoni di locazione dei locali dati in comodato, e assicurazioni.La Fondazione Ago Modena si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall'utilizzo e dalla gestione degli immobili suddetti, mentre il Comune di Modena garantisce il servizio di guardiola all'ingresso del Palazzo Santa Margherita e la pulizia degli spazi comuni al piano terreno del medesimo palazzo a propria cura e spese durante gli orari di apertura della biblioteca Delfini. Al solo fine di determinare il valore dell’immobile delle sedi assegnate in comodato gratuito per le polizze assicurative, il palazzo santa Margherita in corso Canalgrande 103 ora utilizzato da Galleria Civica e Museo della Figurina vale 6.690.000 euro, la sede di via Giardini 160 ora utilizzata dal Master di Fondazione Fotografia 2.127.000 euro, la palazzina del Giardino Ducale in corso Cavour 2 1.245.000 euro, il deposito di via Cavazza 14.450 euro.Nella foto il sindaco Massimo Mezzetti e la presidente di Fondazione Ago Donatella Pieri