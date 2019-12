Da Renzi a Zingaretti tutti solidali con il sindaco di Bibbiano

Carletti

Oggi, in seguito alla decisione della Cassazione sul ricorso presentato dal sindaco di Bibbiano Andreadi revoca di ogni misura restrittiva a suo carico (il sindaco di Bibbiano resta comunque indagato per abuso d’ufficio nell'inchiesta Angeli e Demoni) ecco che arriva la solidarità di diversi esponenti politici del Pd, a partire dal segretario Zingaretti e di Matteo Renzi di Italia viva.Bene. Ieri la Cassazione ha detto che quel sindaco non doveva essere arrestato. Una montagna di fango vergognosa contro un uomo che non meritava quel trattamento'.'Ricorderete come l'arresto venne usato- aggiunge-: il grimaldello per costruire la battaglia politica di chi ha piu' a cuore i sondaggi che la verita'. La giustizia e' una cosa seria.Lasciarla in mano ai giustizialisti rende questo Paese un posto barbaro. In attesa che qualcuno chieda scusa, un abbraccio a quel Sindaco. Non smetteremo mai di chiedere giustizia e verita' contro il populismo e gli slogan. No, non smetteremo mai'.'La campagna indecente contro il Pd e il sindaco di Bibbiano non si dimentica. Ma oggi c'e' una altra domanda. Chi chiedera' scusa ad Andrea Carletti e alle persone messe alla gogna ingiustamente? La Giustizia sta facendo chiarezza e ha tutto il nostro sostegno. A chi ha utilizzato una storia di cronaca giudiziaria per organizzarci una campagna politica dico nuovamente:'Mesi e mesi di inchiostro, di veleni, di accuse vergognose, di speculazioni politiche, di aperture dei Tg. Ieri sera infine il sindaco di Bibbiano torna libero perche' secondo la Cassazione, non sussistevano le condizioni per l'arresto.