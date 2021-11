Da Seta alla presidenza Anpi Modena: nuova vita per Vanni Bulgarelli

Ex presidente Seta, ex redattore del programma elettore 2014 del sindaco Muzzarelli, ex presidente della società operativa territoriale di Hera a Modena e oggi presidente Anpi. Vanni Bulgarelli domenica è stato infatti eletto presidente dell’Anpi provinciale Modena. “Assumo l’impegno con grande emozione e tutto l’impegno di cui sarò capace - ha detto Vanni Bulgarelli -. L’antifascismo è un progetto politico che non vive solo di memoria ma, attraverso il passato vive nel presente e nel futuro. L’ Anpi costituisce un elemento essenziale per una battaglia morale, etica e culturale per combattere le radici che alimentano ancora l’odio, la violenza, il razzismo, il nazionalismo che tanti danni hanno recato all’Italia e all’Europa. Siamo certi che non lo facciamo da soli: vogliamo farlo con tante altre organizzazioni culturali, politiche, sociali e lo facciamo innanzitutto per onorare la memoria dei nostri Partigiani, per onorare i principi costituzionali e lo facciamo consapevoli che siamo una grande forza, una grande associazione con tantivolontari e questo costituisce una risorsa per la Democrazia e per il Paese”.Il Congresso ha visto la partecipazione di oltre 150 delegati, in rappresentanza dei 4500 iscritti di tutta la Provincia, nonché di numerosi ospiti tra cui il sindaco Giancarlo Muzzarelli, Daniele Dieci, neo segretario Cgil Modena e Claudio Silingardi dell’Istituto storico di Modena.Durante i lavori un caloroso saluto ha accolto il partigiano Adelmo Bastoni e un applauso ha ricordato la storica presidente Aude Pacchioni, scomparsa quest’anno, a cui la platea ha tributato un minuto di silenzio.