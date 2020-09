Modena, dal palco di chiusura della festa dell'Unità l'appello per il Sì

Ha dedicato alla dichiarazione del suo sì che esprimerà al referendum di domenica e lunedì, e all'appello al sostegno di Emilia Muratori alle elezioni di Vignola parte del suo discorso con cui ha aperto la manifestazione politica di chiusura della festa nazionale dell'Unità, il segretario provinciale della festa nazionale dell'Unità di Modena Davide Fava. 'È stata la festa della responsabilità' - ha affermato Fava che ha ringraziato i volontari che hanno lavorato.Dei mille posti a disposizione all'interno dell'arena spettacoli non c'è il tutto esaurito. Al netto che il totale che comprende anche operatori della sicurezza e della comunicazione sono tante le sedie inchiodate in platea vuote, così come le panche. Almeno 50, davanti al palco, quelle occupate dalla rappresentanza dei Giovani Democratici visibili con le magliette gialle.Il presidente regionale del Pd Paolo Calvano richiama il successo del Modena Park riconducendolo, a suo dire, alla capacità amministrativa e politica del sindaco di Modena e del Pd.Inizia invece citando Vasco Rossi e il successo del Modena Park anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Anche da lui l'invito al sì al referendum. Sulle elezioni amministrative Bonaccini afferma che nulla è scontato e invita il popolo Pd a fare proselitismo. 'Lo stesso proselitismo che alle ultime elezioni ci ha permesso di recuperare più di un milione di voti persi, altro che recupero di Renzi e Bersani'.

