De Pascale: 'Chiedo alla Meloni di essere commissario dell'alluvione'

Nella prima conferenza stampa post elezioni, De Pascale è intervenuto anche sul tema coalizione, spiegando che a livello regionale è più facile che sul piano nazionale portare avanti un'idea del genere. 'Ma se posso esprimere un consiglio non richiesto - ha detto - è che una coalizione non deve stare insieme a prescindere, serve rispetto reciproco e un programma chiaro'.

'Noi abbiamo ottenuto questo risultato perché abbiamo costruito questa coalizione così ampia - ha aggiunto - se non lo avessimo fatto anche il Pd non avrebbe ottenuto questo risultato. Se il Pd si approccia alle tornate elettorali con arroganza e autosufficienza va male anche come risultato di lista, se si approccia con generosità e apertura viene premiato nelle urne'.

De Pascale interviene anche sul tema alluvione.

'Non interessiamoci di cosa hanno votato gli alluvionati, interessiamoci di cosa possiamo fare per loro - ha detto -. Spero ci si possa sedere a un tavolo con il premier Meloni e insieme segnare un punto di cambiamento. Sono disponibile, voglio assumermi le responsabilità. Chiedo di essere identificato come commissario dell'alluvione: nelle tragedie la Repubblica si unisce e io voglio unire la Repubblica'.