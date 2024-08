'Decreto carceri? Il vuoto, mentre crescono i suicidi anche tra gli operatori'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ad affermarlo la Deputata del Movimento 5 stelle Stefania Ascari, firmataria di un progetto di legge per l'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei suicidi tra i componenti delle Forze di polizia'. 'Fenomeno drammatico.

Nella conferenza stampa di presentazione abbiamo chiamato alcune famigliari di operatori giunti al gesto estremo e che hanno raccontato questo dramma. La commissione di inchiesta potrà convocare esperti ed analizzare il fenomeno nella consapevolezza che la conoscenza dello stesso possa aiutare ad agire per affrontarlo' - ha affermato la parlamentare pentastellata a La Pressa (video)



Un tema, quello dei suicidi tra detenuti e operatori in carcere e tra le Forze di Polizia, che si allarga ed è compreso in quello più ampio sulle condizioni delle carceri italiane, dei detenuti e, appunto, degli operatori, Condizioni ricordate nel suo intervento in aula, alla Camera a sostegno del voto contrario espresso al decreto carceri del governo.

'Il carcere - afferma - non è solo un luogo in cui si sconta una pena ma soprattutto un luogo di recupero e risocializzazione e di reinserimento sociale perché è con questi presupposti che diminuisce la probabilità di tornare a commettere reati una volta usciti. Servivano risorse, umanità, dignità, per chi sconta una pena e per chi nelle carceri ci lavora. Purtroppo ci ritroviamo con una politica arrogante, fatta di slogan e inadeguata a risolvere i problemi del Paese. Le carceri devono essere luoghi di umanità e specchio di una civiltà che funziona. Se così non è significa che non solo stiamo fallendo nella missione rieducativa dei detenuti, ma stiamo infliggendo anche una doppia pena a chi già sta pagando le sue colpe. Il sistema carcerario ha bisogno di riforme serie, non di propaganda'.



Gi.Ga.